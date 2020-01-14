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Milli Savunma Bakanı Akar: Libya ve İdlib'de ateşkesin uygulandığını görüyoruz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de İdlib'de ve Libya'da ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını gördüklerini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Akar: Libya ve İdlib'de ateşkesin uygulandığını görüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de İdlib'de ve Libya'da ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını gördüklerini belirtti.

AKP grup toplantısı öncesi konuşan Akar, iki yerde de ateşkesi desteklediklerini söyledi.

Sorunların barışçıl yöntemlerle ve siyasi şekilde çözümlemesinden yana olduklarını belirten Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile birlikte dün Libya zirvesi için Rusya'da bulunduklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

Quote Message: Burada görüşmeler yapıldı, metinler hazırlandı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye ve Rusya tarafı bir metinde mutabık kaldı. Daha sonra bu husus taraflara iletildi. Metnin imzalanmasını beklerken Hafter tarafının Rusya'dan ayrıldığını öğrendik."

Burada görüşmeler yapıldı, metinler hazırlandı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye ve Rusya tarafı bir metinde mutabık kaldı. Daha sonra bu husus taraflara iletildi. Metnin imzalanmasını beklerken Hafter tarafının Rusya'dan ayrıldığını öğrendik."

 
Quote Message: Diğer taraftan İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya ile yakın temas içerisindeyiz. Umudumuz, dileğimiz bir an önce barışın ve huzurun hem İdlib hem Libya'ya gelmesi."

Diğer taraftan İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya ile yakın temas içerisindeyiz. Umudumuz, dileğimiz bir an önce barışın ve huzurun hem İdlib hem Libya'ya gelmesi."

 

Bakan Akar, General Halife Hafter'in masadan hangi sorun nedeniyle kalktığı sorusu üzerine ise, bunların teknik konular olduğu ve üzerinde çalışıldığını belirtti.

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