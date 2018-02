Mindfulness eğitimi şimdi Kıbrıs'ta!

Her birimiz günlük hayatımızda sürprizler, iniş çıkışlar ve yol ayrımlarıyla dolu yaşantılarımızda bazı pusulaların yardımına sıkça ihtiyaç duyarız. İster özel yaşamda, ister iş yaşamında, istersek de zor durumda kaldığımız herhangi bir esnada uygulayabileceğimiz bir Mindfulness’le tanıştınız mı?

Farkındalık (Mindfulness) başkasının size vereceği bir şey değil, zaten sizde olan, açığa çıkmayı bekleyen bir içsel bilgidir. Kendinize özgü, biricik Farkındalık (Mindfulness) kaynaklarını kullanarak, zorlayıcı anların sizi sıkıştırmasına ya da yaşamın hızının başınızı döndürmesine izin vermeden sükunetle yolunuzda ilerlemenize, karmaşa içinde net bir bakışa sahip olmanıza ve anın içindeki keyfi hissetme gücüne tekrar kavuşmanıza olanak tanır. Bu sayede, size tekrar gibi gelen mesai günleri başkalaşmaya, karmaşık ve yoğun takviminiz endişeden uzak ve dingin bir şekilde karşılanmaya, kişiler arası ilişkileriniz yumuşamaya başlar. Artık zaman elinizden uçup giden bir şey değil, her noktasına dahil olabildiğiniz bir döngü olarak, meyvelerini size sunmaya başlar.

‘İnsanlar her şirketin kalbi ve ruhudur.’

Mutlu, motive olmuş insanlar çalıştıkları şirketlere değer katarlar. Eğer insanlar kendi streslerini yönetebilir, tarafsız kalabilir, tepkisel olmak yerine sorumlu olur ve iş arkadaşları ve diğer çalışanlar ile aralarında güven duygusunu geliştirdikleri gibi, kendilerine ve başkalarına karşı şefkat gösterebilirlerse, iş yerinde çok daha başarılı ve tatmin olurlar. Farkındalık (Mindfulness) eğitimi, insanların bu tür kaynakları inşa edebilmeleri için klinik olarak kanıtlanmıştır.

Birçok iş veren düzenledikleri diğer eğitimlerin yanında, çalışanlarının gelişimlerini, yaratıcı ve yenilikçi Farkındalık (Mindfulness) programlarıyla destekliyorlar.

Farkındalık (Mindfulness) modelini başarılı bir şekilde uygulayan kapsamlı şirketler arasında McKinsey, Deutsche Bank, Procter & Gamble, Apple, Astra Zeneca, Google ve Yahoo bulunmaktadır. Bu şirketlerin performansları, çalışanlarının sağlıklarına ve iyilik hallerine yaklaşımlarından doğan başarının da kanıtıdır.

Farkındalık (Mindfulness) programları, başarı için daha fazla üretkenlik, yaratıcılık, huzur ve hatta rekabet kadar barışçıl bir ortam yaratarak iş yerine destek olur.

Farkındalık (Mindfulness), kişinin yaşam becerisini arttırır:

• Daha iyi hissetme

• Daha açık ve net düşünme

• Daha etkili iletişim

• Daha fazla yaratıcılık

• Daha güçlü liderlik becerileri

• Daha iyi takım çalışması

• Çatışmayı daha iyi ele alabilme becerisi

• Strese ve onun önlemeye dair daha fazla farkındalık

• Değişim dönemlerine karşı daha fazla dayanıklılık

• Tepki vermek yerine davranış alışkanlıklarını kırarak karşılık verme becerisi

• Daha az bedensel hastalık

• Daha fazla yaratıcılık ve netlik isteyen yöneticiler

• Kalıplaşmış yargıların ve düşüncelerin üstesinden gelmek ve karmaşık durumları daha iyi anlamak isteyenler

• Yüksek düzeyde stres yaşayan bireyler ve gruplar

• Çalışma arkadaşlarıyla ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmaya ihtiyaç duyanlar

• Ekiplerindeki çatışmaları azaltmak için etkili tekniklere ihtiyaç duyan yöneticiler

• Organizasyon değişikliklerini ve küçülmeleri yapmak durumunda olanlar

• Daha üretken ve daha dikkatli olmak isteyenler

• İşinden ve hayatından daha memnun olmak isteyen herkes

Figen Bilge: 05488356036

Gözem Soytürk: 0533 860 48 55