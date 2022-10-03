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Misafirleri İstemediği İçin Eşini Ciddi Şekilde Darp Etti

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Lefkoşa’da meydana gelen "Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Misafirleri İstemediği İçin Eşini Ciddi Şekilde Darp Etti

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fatma Çelikiz olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı A.B'nin Lefkoşa’da meydana gelen "Ciddi Darp" suçları ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 01.10. 2022 tarihinde 13.30 - 13.50 saatleri arasında eve gelen misafirlerini istemediği gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmaya müteakip ayni yerde sakin eşi S.B.’ın (K-31) önce Lefkoşa - Metehan'da Dr. Naim Adil Oğlu Caddesi üzerinde aracın içerisinde kafasına ve sırtına vurup tekrardan annesinin evine gittiklerinde ikametgâhın içerisinde adı edilenin saçını çekip sırtına ve eline vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, aynı gün Müşteki LDH Acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek vücudunda darp ve cebir izi olduğu yönde doktor raporu temin edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün zanlı aleyhinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının benzeri sabıkası bulunmadığını söyleyerek, KKTC'de yasal statüde olduğu tespit edilen zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep  etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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