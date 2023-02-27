Mısır’dan Türkiye’ye tarihi ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 yıl sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Adana’da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, “Mısır’la yeni bir sayfa açıyoruz” deyip iki ülke liderlerinin geçtiğimiz Kasım ayında Katar’daki Dünya Kupası sırasında gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar:

“Mısır, zor zamanlarda Türkiye’nin ve halkının dostu olduğunu göstermiştir. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır. Zor zamanlarda gerçek dostluk belli olur. Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelince bundan sonra ilişkilerimizi her alanda geliştirme konusunda mutabık kaldılar.

Aslında ikili ticaret hacmi, ekonomik iş birliğimiz siyasetin iyi olmadığı günlerde de devam etti. Farklı alanlarda iş birliğimizi geliştirmemiz için çalışmamız lazım. Bugünkü görüşmemizde önümüzdeki süreçte bu görüşmelerde hangi konuları ele alacağız bunları görüştük. Sürekli fotoğraf çektirmek için bir araya gelmek yetmez. Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız Türkiye’de ya da Mısır’da görüşebilir. Bu doğrultuda da bundan sonra bir araya gelmeye devam edeceğiz. ”

“YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, “Mısır’la yeni bir sayfa açıyoruz” deyip iki ülke liderlerinin geçtiğimiz Kasım ayında Katar’daki Dünya Kupası sırasında gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı.