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Miting alanlarında izlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul eden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Montajcı sahtekar

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Miting alanlarında izlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul eden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Montajcı sahtekar
Miting alanlarında izlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul eden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Montajcı sahtekar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerinden önce düzenlediği tüm mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosunu katıldığı canlı yayında da sahiplendi. İzlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul eden Erdoğan'a cevap, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nan geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Montajcı sahtekar" dedi.

Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Abdülkadir Selvi'nin "Kim ne ile video çekmiş" sorusuna Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de video kaydının olduğunu ileri sürdü.

Montaj olduğu bilinen video hakkında Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar" dedi. Oluşan sessizliğin ardından Erdoğan, "Ama montaj ama şu ama bu" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan'ın kendisine sarf ettiği görüntüleri alıntıladığı mesajında, "Montajcı sahtekar. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" ifadelerini kullandı.stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Erdoğan'ın canlı yayında 'montaj' olduğunu kabul ettiği sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek." diye yazdı.

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