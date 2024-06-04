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Modern toplumdan izole yaşayan bir kabileye ilk kez internet verildi

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Marubo, "Köyde avlanmaz, balık tutmaz ve bitki yetiştirmezseniz yemek yiyemezsiniz. Bu yüzden internet kullanımına sınır getirdik. Sabahları yalnızca günde 2 saat" dedi. 
Modern toplumdan izole yaşayan bir kabileye ilk kez internet verildi

Brezilya'nın en izole yaşayan kabilesi ilk kez yüksek hızlı internete kavuştu. 

Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan Marubo halkı, gezegenin en izole noktalarından birinde yaşıyor ve kabile yüzyıllardır geleneksel yaşam tarzını koruyor. 

Ituí Nehri kıyısındaki ortak kulübelerde uyuyan insanlar, kendi yiyeceklerini avlayıp yetiştiriyor, kendi dillerini konuşuyor ve yakın zamana kadar internetin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ancak Elon Musk'un 2022 yılında Brezilya'da hizmete soktuğu uydu internet hizmeti Starlink bu durumu değiştirdi, antenler kabilenin köyündeki direklere takıldı ve izole kabile internetle tanıştırıldı. 

Değişikliğin olumlu olup olmadığı sorulduğunda 73 yaşındaki köylü Tsainama Marubo şunları söyledi: "Geldiğinde herkes mutluydu. Yeni adetler öğreniyorlar. Kabile halkının çoğu, uzakta yaşayan sevdikleriyle sohbet etme olanağı, eğitim fırsatları ve yaşam tarzlarını başkalarıyla paylaşma olanağı da dahil olmak üzere internetin getirdiği faydalarla tanıştı. Aynı zamanda hayat kurtardı. Starlink'ten önce, acil bir durum ortaya çıktığında amatör telsizi kullanarak birkaç köy aracılığıyla mesaj gönderiyorduk ve bu mesaj uzun zaman sonunda yetkililere ulaşıyordu. Öte yandan, işler daha da kötüye gitti. Marubo kabilesi geleneklerini yüzyıllardır korumuştur. Gençler şimdi internet yüzünden tembelleşti" 

Starlink'in halkına ulaştırılmasında etkili olan 40 yaşındaki Marubo lideri Enoque Marubo (tüm Marubolar aynı soyadını kullanıyor)  internetin beraberinde birçok sorunu da getirdiğini ifade ederek, en büyük sorunun insanların telefonlarına takılıp kaldıkları için avlanıp yiyecek yetiştirmemeleri olduğunu söyledi.

Marubo, "Köyde avlanmaz, balık tutmaz ve bitki yetiştirmezseniz yemek yiyemezsiniz. Bu yüzden internet kullanımına sınır getirdik. Sabahları yalnızca günde 2 saat" dedi. 

Marubo köyleri derneğinin lideri Alfredo Marubo, pornografinin, özellikle de sansürlenmemiş seks videolarının endişe verici olduğunu söyledi ancak yine de internetin ellerinden alınmasını istemediklerini belirtti. 

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