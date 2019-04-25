Moscow Times: NATO‘daki adamımız Erdoğan

Rus yayın Moscow Times ‘NATO’daki adamımız: Putin Erdoğan konusunda çok şanslı’ başlıklı bir haberle Rusya’nın NATO ve ABD konusunda büyük bir zaferin eşiğinde olduğunu yazdı.

Haberde Moskova’nın “tek bir kurşun atmadan, tek bir tank kullanmadan tek bir internet trolüyle kilit konumda bir ülkeyi askeri ağından çıkartarak NATO’nun birliğini yok edebileceği”belirtldi.

Haberde “bu çabaları karşılığında Rusya’nın hiçbir yaptırımla karşılaşmadığı ve üzerine bir de (S-400 hava savunma sistemlerinin satışı nedeniyle) 2.5 milyar dolar kazanacağı”yazıldı.

Haberin öne çıkan bazı bölümleri ise şöyle:

“ABD Moskova ve Ankara anlaşmayı Aralık 2017’de duyurduğundan beri sistemin NATO ile uyumsuz olduğu iddiasıyla engellemeye çalıştı. Ortaya çıktı ki NATO füzeleri S-400 ile uyumlu hale gelebiliyormuş. Ama sonradan anlaşıldı ki Washington’un argümanı S-400’lerin NATO’nun ana savaş uçağı olarak kullanılacak beşinci nesil F-35’ler ile uygun olmadığıymış. Bu da ABD-Türkiye ilişkilerinde ‘yavaş yavaş gelen ve durdurulamayan bir felaketi’ tetikledi.

Türkiye 2023’e kadar 100 adet F-35 alımı yapacak ve Türkiye’de Avrupa bölgesine hizmet edecek bir F-35 bakım merkezi kurulacaktı. Programa katılım Türk Askeri sanayisine 12 milyar dolar kazandıracaktı. Bu da Türkiye’nin jetleri için vereceği 9-10 milyar doların üzerinde. Ülke F-35 programı için hali hazırda 1.25 milyar dolar yatırım yapmıştı.

ABD için Türkiye’nin F-35’lerin üretiminde üstleneceği rol Ankara’nın politikaları üzerinde etki ve Koalisyon’da Washington liderliğine destek yarattı. Ama bu balayı sona yaklaşıyor olabilir.”