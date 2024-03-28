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Motor kazasının zanlısı mahkemeye çıkarıldı!

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Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü mahkemeye çıkarıldı.
Motor kazasının zanlısı mahkemeye çıkarıldı!

Trafik şubesinde görevli polis memuru İlhan Çoktan mahkemede olguları aktardı.  Polis, 27 Mart 2024 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Doğukan Yiğit Ünlü’nün (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru kavşağa gelen Sami Sevinç (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığını, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Polis, Sevinç’ten 20 cc kan örneği alındığını kaydetti.

Polis, araçta 35, motosiklette 15 bin TL hasar oluştuğunu açıkladı.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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