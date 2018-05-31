Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Serkan Bakırhan, Multiple Sklerozda kas-iskelet sistemi etkilenimi konusunda detaylı bilgiler aktardı.

Bakırhan: MS’in kas ve kemik yapı üzerine de önemli etkilenimleri olmaktadır

Bakırhan, Multiple Skleroz’u (MS), genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile oluşan beyin, omurilik ve iskelet kası üzerindeki uyarıları ileten myelin kılıflarının hasarı ile ortaya çıkan nörolojik bir hastalık olarak tanımladı. MS’de başlıca bulguları; kas zayıflıkları, duyu, görme, bağırsak-mesane problemleri ile hastalarda ortaya çıkan algı bozuklukları olarak sıralayan Bakırhan,“Bu bulgular dışında MS’in kas ve kemik yapı üzerine de önemli etkilenimleri olmaktadır. Kassal tutulumlardan birincisi kas tonusunda normal olmayan artışı ile kendini gösteren spastisitedir” dedi. Spastisitenin, MS hastalarının her birinde hafif düzeyden başlayıp ağrılı kas spazmı olacak şekilde farklı derecelerde bulunduğunu, spatisitede etkilenimin daha çok bacak, sonrasında ise kol kaslarında görüldüğünü belirten Bakırhan, “Hastalarda kas kuvvet dengesizliklerine bağlı ağrı ve yürüme bozuklukları ortaya çıkar” dedi. Bakırhan, MS’de kas yapısını ilgilendiren diğer problemlerin ise kas tonusunda azalma ve kas kuvvet kayıpları ile ortaya çıkan semptomlar olduğunu ve bu dönemde fizyoterapistler tarafından hastalara verilecek kas içi germe yöntemlerinin eklem şekil bozukluklarını önlemeye yönelik cihazlama, su içi egzersiz yöntemleri başta olmak üzere birçok tedavi yöntemlerinin uygulanarak hastaların mevcut şikâyetlerinde azalma sağlandığını ifade etti.

“Multiple Skleroz’lu hastalarda kas iskelet sistemine ait diğer önemli problemler ise kemiksel tip olanlardır. Özellikle MS hastalarında hastalığın alevlenme (atak) gösterdiği dönemlerde yoğun steroid ilaç kullanımına bağlı olarak kalça ekleminde beslenme bozuklukları ve kemik mineral yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen denge kayıplarıdır”diyen Bakırhan, MS hastalarında düşük kemik kütlesi ile ortaya çıkan osteoporoz sonucu kemik kırılganlığı ve buna bağlı olarak kırık olasılığının artabileceğini söyledi.

Bakırhan: Egzersizler ile hastaların yaşam kaliteleri arttırılmaya çalışılır

Bakırhan, fizyoterapi programları ile MS hastalarında kemik kaybı, eklem şekil bozuklukları azaltılmaya çalışılırken, kemik-kas kütlesi, eklem yapılarının kontrolünün de arttırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Bu dönemde hastalara yönelik verilecek kuvvetlendirme, endurans, aerobik, solunum, germe, denge ve koordinasyon egzersizleri ile hastaların yaşam kalitelerinin arttırılmaya çalışıldığını ifade eden Bakırhan,“Bu nedenle MS hastaları nörolojik hastalık grupları içerisinde fizyoterapistler tarafından verilen egzersizlerden en üst düzeyde fayda gören hasta grupları içerisinde bulunmaktadır” dedi.