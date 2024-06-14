Muğla, Balıkesir, Denizli ve Aydın'da 5 noktada orman yangını...

Muğla, Balıkesir, Denizli ve Aydın’dan orman yangını haberleri geldi. Muğla’nın Menteşe ile Milas ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Milas’taki yangın nedeniyle 14 hane tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Muğla, Denizli ve Balıkesir’de 4 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MENTEŞE'DE ORMAN YANGINI

Muğla’da Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Denizli sınırına geçen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Muğla'daki ikinci orman yangını ise Milas'ta çıktı.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

14 HANE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILIYOR

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kendisinin de yangın bölgesine hareket ettiğini söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini dile getiren Akbıyık, "Kısırlar Mahallesi'nde 14 haneyi tedbir amaçlı boşalttık. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI

Denizli’nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

DİDİM’DE MAKİLİK ALANDA YANGIN

Aydın’ın Didim ilçesinde zirai ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Akyeniköy Mahallesi’nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangının bölgesinde alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.