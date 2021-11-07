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"Muhalefet Cumhurbaşkanı adayı arıyor çünkü kendilerine güvenmiyorlar"

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet Cumhurbaşkanı adayı arıyor çünkü kendilerine güvenmiyorlar." görüşünü savundu.
"Muhalefet Cumhurbaşkanı adayı arıyor çünkü kendilerine güvenmiyorlar"

İnce, partisinin il başkanlığı açılışının ardından Maarif Kavşağı'nda partililere seslendi.

İnce, şöyle konuştu:

"Türkiye kötü yönetiliyor. Kötü yöneten bir iktidar, umut olamayan bir muhalefet var. Biz doğruya doğru, yanlışa yanış diyeceğiz. Türkiye Azerbaycan'a yardım ettiğinde 'az bile etmiş, daha fazla etmeli' diyeceğiz. Hükümet doğru yaparsa 'doğru' yanlış yaparsa 'yanlış' diyeceğiz. Biz siyaseti ilkeli olarak yapacağız. Memleket Partisi'ni kurarken bizim arkamızda büyükelçiler yok, yabancı devletler yok, bizim arkamızda sermaye de yok, bizim arkamızda medya da yok. Bizim arkamızda millet var, milletle beraber başaracağız. Türkiye'de siyasi partilerin hepsi birbirine benzedi, hepsinin tüzüklerini inceleyin hepsi tek adam partisidir. Sadece Memleket Partisi'nde genel başkanı da cumhurbaşkanı adayını da delegeler değil üyeler belirler. Türkiye'de bir ilk bu."

 

T24

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