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Musmer Kadınlar ÜniLig’de Şampiyon DAÜ

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Musmer Kadınlar ÜniLig’de Şampiyon DAÜ
Musmer Kadınlar ÜniLig’de Şampiyon DAÜ

Musmer Kadınlar UniLig final serisi ikinci maçında Girne Amerikan
Üniversitesi’ni mağlup etmeyi başaran Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), seride
durumu 2-0’a getirerek mutlu sona ulaşan takım oldu.


Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan final serisi ilk maçında Doğu
Akdeniz Üniversitesi rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni 61-49’luk skorla
yendi. Bugün oynanan serinin ikinci maçını da bu kez 72-47 kazanan Doğu
Akdeniz Üniversitesi, şampiyonluğu göğüslemeyi başardı.


Maçın en değerli oyuncusu ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Zeynep Tan oldu.

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