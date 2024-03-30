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Musmer UniLeague'de Final Four'a Doğru

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Musmer UniLeague'de normal sezonun son maçları heyecanı yaşanırken, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Avrupa Liderlik Üniversitesi'ni 94-51'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte, Final Four'a kalan takımlar da belli oldu.
Musmer UniLeague'de Final Four'a Doğru

Musmer UniLeague’de Final Four’a Doğru

 

Musmer UniLeague’de normal sezonda sona doğru yaklaşıldı. Ligde dün akşam Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Avrupa Liderlik Üniversitesi karşı karşıya geldi.

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada maç boyu rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, sahadan 94-51’lik farklı skorla ayrılmayı başardı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde Temur Rustamov 14 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

Final-Four’a Kalan Takımlar Belli Oldu

Musmer UniLeague’de önümüzdeki hafta oynanacak maçların ardından normal sezon tamamlanacak ve Final Four maçlarına geçilecek. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, Final Four’a kalmayı garantiledi.

Günün Programı

30 Mart Cumartesi

Saat 16:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (CIU Arena)

Saat 18:30 Yakın Doğu Üniversitesi-Rauf Denktaş Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)

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