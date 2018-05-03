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Mustafa Erk Gönyeli Belediye Başkanlığı'na talip

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Mustafa Erk Gönyeli Belediye Başkanlığı'na talip, bağımsız başkan adaylığını açıkladı...
Mustafa Erk Gönyeli Belediye Başkanlığı'na talip

İşte o açıklama;

Değerli Gönyeliler,
Sizler gibi bu kenti bende çok seviyorum. Gönyeli denilince sizlerin hissettiğini hissediyorum. Yurdumuzun her yeri benim için çok özel ama Gönyeli ’nin içimde uyandırdığı hisler bir başka. Bu hisler, beni her zaman bu kente yararlı şeyler katmaya ve bu kente hizmet etmeye teşvik etti. Artık bu hislerin doruk noktasındayım. 


Saygıdeğer Gönyeliler, içinde yaşadığımız bu kenti var olandan daha yukarıya taşımak hepimizin ellerinde. Modern yaşam, sağlık, tarihi dokunun yaşatılması, kültür-sanat, doğa ve hayvanların korunması, spor, alt yapı, temizlik ve daha birçok konuda, kısacası kent sakinlerinin ihtiyaç duyduğu her alanda Gönyeliyi çok daha üst noktaya götürmek adına ben bir karar verdim.
Yukarıda saydığım tüm hususları hep birlikte, eksiksiz gerçekleştirebilmemiz için, bütüncül bir şekilde, ayrıştırma yapmadan Gönyeli’nin mutlu yarınlarının temelini atmak için 24 Haziran 2018 günü yapılacak yerel seçimlerde Gönyeli Bağımsız Belediye Başkanı adayı olduğumu tüm Gönyeli halkına duyururum.

Sevgilerimle,
Mustafa Erk

 

MUSTAFA ERK KİMDİR?

1976 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlkokul eğitimini Gelibolu İlkokulu’nda, ortaokul ve lise eğitimini Bayraktar Türk Maarif Koleji’nde tamamladı.

1999 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden ‘Veteriner Hekim’ olarak mezun oldu. 2003-2004 yılları arasında ‘Nicosia Race Club’ta yarış atları üzerine uzmanlık yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Jokey Kulübü kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yanında Kıbrıs Türk Veterinerler Birliği’nde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Narkotik ve Bomba köpeklerinin bakımı yanında Gönyeli’de kendi kliniğinde işine devam etmektedir.

2010 ve 2014 yerel seçimlerinde TDP’den iki kez Gönyeli Belediyesi ‘meclis üyeliği’ne seçildi ve halen görevine devam etmektedir.

İleri düzeyde İngilizce bilen Erk, evli ve iki çocuk babasıdır.

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