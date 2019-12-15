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Müşteriden Yanlış Sipariş Alan Arkadaşının Burun Kemiğini Kırdı

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Müşteriden Yanlış Sipariş Alan Arkadaşının Burun Kemiğini Kırdı
Müşteriden Yanlış Sipariş Alan Arkadaşının Burun Kemiğini Kırdı

Olay, 5 Aralık’ta Girne’de meydana gelmişti. Tatil için Kahramanmaraş’tan Girne’ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı’na gitmişlerdi.İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız’ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçek, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü.Gökçek, polise, Halil Karakız’ın, “Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın.” deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını anlatmıştı..

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Olaydan bir gün sonra Karakız’ın kayalıklara sıkışmış şekilde cesedine ulaşıldı. Karakız’a yapılan otopside, başına sert bir cisimle vurulduğu görüldü.

Bunun üzerine Gökçek gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçek’i mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçek’in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

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