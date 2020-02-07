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Müteahhitlerle uzlaşının ardından Başbakanlık’tan açıklama

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Müteahhitlerle uzlaşının ardından Başbakanlık’tan açıklama
Müteahhitlerle uzlaşının ardından Başbakanlık’tan açıklama

Başbakanlık’ta bu gün Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay , Milli Eğtim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve öteki ilgililerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ve Müteahhitler Birliği’nin bu plan dolayısı ile başlattıkları eylem ele alındı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre
Toplantıda İmar Planı çalışmalarının Hükümet ortaklarının üzerinde mutabık kalacakları toplum menfaatlerine uygun bir şekilde neticelendirilmesi kararlaştırıldı. Bunun için bir komisyon kurulacak ve bu komisyon mevcut sorunların en süratli bir şekilde giderilmesi için çalışacaktır.

Müteahhitler eylemlerine bugün son verirken Pazartesi günü söz konusu komisyon çalışmalarına başlayacaktır.

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