Müzakerelerin başlaması beklentilerinde belirsizlik artıyor

Elizabeth Spehar, Kıbrıs’la ilgili müzakerelerin başlaması beklentilerindeki belirsizlik nedeniyle endişeli olmaya devam ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Birleşmiş Milletler polislerinin madalya töreninde konuşan BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve adadaki BM Barış Gücü (UNFICYP) Başkanı Elizabeth Spehar, Kıbrıs’la ilgili müzakerelerin başlaması beklentilerindeki belirsizlik nedeniyle endişeli olmaya devam ettiğini açıkladı.

Spehar, gerek Kıbrıs gerekse bölge için “bu kritik zamanlarda” Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’ta barış hedefine ve liderlere ama aynı zamanda herkes için ortak parlak bir gelecek yolunu açmaları konusunda erkek ve kadınlara yardım etmeye sıkı sıkıya bağlı olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Son zamanda yapılan kamu araştırmalarının barış arzusunun her iki toplumda da ve çoğu Kıbrıslılar arasında bir öncelik olmaya devam ettiğini hatta bu arzunun daha da güçlendiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

BM Yetkilisi UNFİCYP’in Kıbrıs’la ilgili müzakereleri desteklemede hayati bir rol oynadığını ve aynı zamanda müzakerelerin başarılı olması ve yaşayabilir ve kalıcı bir sonuca varılması için gerekli koşulların oluşturulmasına yardım etmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Bu arada, bir hükümet kaynağının pazartesi günü Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Mustafa Akıncı ile görüşmemesinin “bir sürpriz olacağını” belirtti.

Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’in de geçen hafta açıkladığı gibi, söz konusu görüşmenin Kasım ayı sonlarında bir Avrupa kentinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Aynı kaynak, belirlenmesi gereken tek şeyin görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağı olduğunu, bu amaçla Birleşmiş Milletlerle görüşme hattının açık olduğunu vurguladı.