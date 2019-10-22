  • BIST 97.948
  • Altın 279,411
  • Dolar 5,8361
  • Euro 6,5022
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Müzakerelerin başlaması beklentilerinde belirsizlik artıyor

» »
Elizabeth Spehar, Kıbrıs’la ilgili müzakerelerin başlaması beklentilerindeki belirsizlik nedeniyle endişeli olmaya devam ettiğini açıkladı.
Müzakerelerin başlaması beklentilerinde belirsizlik artıyor

Geçtiğimiz Cuma akşamı Birleşmiş Milletler polislerinin madalya töreninde konuşan BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve adadaki BM Barış Gücü (UNFICYP) Başkanı Elizabeth Spehar, Kıbrıs’la ilgili müzakerelerin başlaması beklentilerindeki belirsizlik nedeniyle endişeli olmaya devam ettiğini açıkladı.

Spehar, gerek Kıbrıs gerekse bölge için “bu kritik zamanlarda” Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’ta barış hedefine ve liderlere ama aynı zamanda herkes için ortak parlak bir gelecek yolunu açmaları konusunda erkek ve kadınlara yardım etmeye sıkı sıkıya bağlı olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Son zamanda yapılan kamu araştırmalarının barış arzusunun her iki toplumda da ve çoğu Kıbrıslılar arasında bir öncelik olmaya devam ettiğini hatta bu arzunun daha da güçlendiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

BM Yetkilisi UNFİCYP’in Kıbrıs’la ilgili müzakereleri desteklemede hayati bir rol oynadığını ve aynı zamanda müzakerelerin başarılı olması ve yaşayabilir ve kalıcı bir sonuca varılması için gerekli koşulların oluşturulmasına yardım etmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Bu arada, bir hükümet kaynağının pazartesi günü Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Mustafa Akıncı ile görüşmemesinin “bir sürpriz olacağını” belirtti.

Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’in de geçen hafta açıkladığı gibi, söz konusu görüşmenin Kasım ayı sonlarında bir Avrupa kentinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Aynı kaynak, belirlenmesi gereken tek şeyin görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağı olduğunu, bu amaçla Birleşmiş Milletlerle  görüşme hattının açık olduğunu vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyuncu Selçuk Yöntem'i dolandıran Taşkıran'a 4 yıl hapis22 Ekim 2019 Salı 10:05
  • Zaoğlu: Vize ve ikamet tüzüğü kaldırılmalı22 Ekim 2019 Salı 10:00
  • CMIRS Anketine göre seçmenin 3'te 1'i sandığa küs!22 Ekim 2019 Salı 09:51
  • Döviz güne nasıl başladı? (22 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)22 Ekim 2019 Salı 09:23
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 22 Ekim Salı )22 Ekim 2019 Salı 09:20
  • Dikkat elektrik kesintisi var! İskele, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi uygulanacak….22 Ekim 2019 Salı 09:16
  • Rum Meteoroloji Dairesi Turuncu alarm verdi22 Ekim 2019 Salı 09:14
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!22 Ekim 2019 Salı 08:00
  • İşte yeni seçilen CTP MYK21 Ekim 2019 Pazartesi 21:08
  • Bakan Sucuoğlu, Sosyal sigortalardaki faiz affının detaylarını açıkladı!21 Ekim 2019 Pazartesi 20:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti