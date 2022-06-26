Naci Talat, ölümünün 31. yılında kabri başında anıldı

Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz isimlerinden biri olan Cumhuriyetçi
Türk Partisi’nin (CTP) eski Genel Sekreteri Naci Talat Usar, ölümünün 31’inci yıldönümünde
bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı. Törene, CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK üyeleri, partililer, Naci
Talat’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, Genel Başkan Tufan Erhürman ile Naci Talat
Usar’ın kızı, milletvekili Sıla Usar İncirli konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Naci Talat’ın
mezarına çiçekler bırakıldı.
ERHÜRMAN: SEVDİĞİ HER ŞEY TEHDİT ALTINDA
Törende konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Naci Talat’ın bu ülkenin
doğasını, hayvanlarını, halkını çok sevdiğini ve sevdiği ne varsa her şeyin tehdit altında
olduğunu kaydetti. İnsanların çok ciddi zarar gördüğü yoksullaşma döneminden geçtiğini,
çocuklarını göç yollarına isteyerek gönderecek bir noktaya doğru gittiğini ifade eden
Erhürman, herkesin yüreğinde bu sıkıntıyı hissettiğini belirtti. Naci Talat’a dair eski bir anısını
paylaşan Erhürman, “1990 seçimlerinin hemen ertesi günüydü. ‘Naci Abi ne hissetti?’ diye
sordum Sıla’ya. ‘Aynanın karşısında tıraş olurken ıslık çalıyordu, sanki neşeli gibiydi’ dedi
bana. Çünkü değerlerinden asla vazgeçmemesi gereken ama yüzünden de tebessümü eksik
etmeyen, bu topluma olan inancını asla yitirmeden her gün her dakika mücadeleye devam
etmek gerektiğini biliyordu ve bize bunu öğretti” dedi.
“UMUDU YÜREKLERDE SICAK TUTACAĞIZ”
Erhürman, toplum olarak zor bir süreçten geçtiklerini ancak bu süreci Naci Talat’ın yaptığı
sevgiyle halkın her kesimini kucaklayacaklarını vurguladı. Naci Talat’ın kendilerinden
beklentisinin umudu yüreklerde sıcak tutmak olduğunu dile getiren Erhürman, “Anısı önünde
bir kez daha saygı ve hasretle eğiliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
İNCİRLİ: CTP’NİN 52 YILLIK TECRÜBESİ BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR
Naci Talat’ın kızı, Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli de yaptığı konuşmada CTP’nin 52 yıllık
tecrübesinin en büyük güçleri olduğunu vurguladı. CTP’nin 52 yılını öğrenerek, bildiklerini
yenileyerek, hem aktif politikanın içinde ama aynı zamanda bilgileri çoğaltarak, paylaşarak
dünyayı takip ederek, tecrübe biriktirerek gelişerek geçirdiğini dile getiren İncirli, “Vatanı
sevmek, ona karşı dürüst olmayı gerektirir” dedi. Anayasa’nın gayri meşru hükümet
tarafından delik deşik edildiğini ifade eden İncirli, Naci Talat’ın geçmişte Yenidüzen
Gazetesi’nde bir köşe yazısında ““Anayasa’ya gerekli saygıyı göstermezsek, bu ülkeye
demokrasinin yerleşemeyeceğini unutmayalım” dediğini anımsattı.
“MÜCADELE VE DİRENİŞLE ANMAK GEREKİYOR”
Ayrıca babasının geçmişte “CTP kedinin kuyruğunda maşrapa değildir” sözünü kullandığını
vurgulayan İncirli, babasının aslında CTP’nin kendine güvenen, kendi kararlarını alabilen,
özgür, güçlü, kendi iradesine sahip çıkan bir parti olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti.
İncirli, “Elbette Naci Talat’ı hüzünle anmak onun neşeli, sarsılmayan, yorulmayan,
mücadeleci karakteri ile uyuşmaz. Naci Talat’ı mücadele ile, direniş ile, ilkeler ile, doğru siyasi
hedeflerle ve gülümseyen gözlerle, meydanlardaki gür sesiyle, koskoca bir ülkeyi kucaklayan
sevgi dolu yüreği ile anmak yaraşır” ifadelerini kullandı. İncirli, ölümünün üstünden 31 yıl
geçmiş olsa dahi Naci Talat’ın sevgisinin ve düşüncelerinin her zaman yaşamaya devam
edeceğinin altını çizdi.
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