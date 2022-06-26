Naci Talat, ölümünün 31. yılında kabri başında anıldı

Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz isimlerinden biri olan Cumhuriyetçi

Türk Partisi’nin (CTP) eski Genel Sekreteri Naci Talat Usar, ölümünün 31’inci yıldönümünde

bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı. Törene, CTP Genel Başkanı

Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK üyeleri, partililer, Naci

Talat’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, Genel Başkan Tufan Erhürman ile Naci Talat

Usar’ın kızı, milletvekili Sıla Usar İncirli konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Naci Talat’ın

mezarına çiçekler bırakıldı.

ERHÜRMAN: SEVDİĞİ HER ŞEY TEHDİT ALTINDA

Törende konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Naci Talat’ın bu ülkenin

doğasını, hayvanlarını, halkını çok sevdiğini ve sevdiği ne varsa her şeyin tehdit altında

olduğunu kaydetti. İnsanların çok ciddi zarar gördüğü yoksullaşma döneminden geçtiğini,

çocuklarını göç yollarına isteyerek gönderecek bir noktaya doğru gittiğini ifade eden

Erhürman, herkesin yüreğinde bu sıkıntıyı hissettiğini belirtti. Naci Talat’a dair eski bir anısını

paylaşan Erhürman, “1990 seçimlerinin hemen ertesi günüydü. ‘Naci Abi ne hissetti?’ diye

sordum Sıla’ya. ‘Aynanın karşısında tıraş olurken ıslık çalıyordu, sanki neşeli gibiydi’ dedi

bana. Çünkü değerlerinden asla vazgeçmemesi gereken ama yüzünden de tebessümü eksik

etmeyen, bu topluma olan inancını asla yitirmeden her gün her dakika mücadeleye devam

etmek gerektiğini biliyordu ve bize bunu öğretti” dedi.

“UMUDU YÜREKLERDE SICAK TUTACAĞIZ”

Erhürman, toplum olarak zor bir süreçten geçtiklerini ancak bu süreci Naci Talat’ın yaptığı

sevgiyle halkın her kesimini kucaklayacaklarını vurguladı. Naci Talat’ın kendilerinden

beklentisinin umudu yüreklerde sıcak tutmak olduğunu dile getiren Erhürman, “Anısı önünde

bir kez daha saygı ve hasretle eğiliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İNCİRLİ: CTP’NİN 52 YILLIK TECRÜBESİ BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR

Naci Talat’ın kızı, Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli de yaptığı konuşmada CTP’nin 52 yıllık

tecrübesinin en büyük güçleri olduğunu vurguladı. CTP’nin 52 yılını öğrenerek, bildiklerini

yenileyerek, hem aktif politikanın içinde ama aynı zamanda bilgileri çoğaltarak, paylaşarak

dünyayı takip ederek, tecrübe biriktirerek gelişerek geçirdiğini dile getiren İncirli, “Vatanı

sevmek, ona karşı dürüst olmayı gerektirir” dedi. Anayasa’nın gayri meşru hükümet

tarafından delik deşik edildiğini ifade eden İncirli, Naci Talat’ın geçmişte Yenidüzen

Gazetesi’nde bir köşe yazısında ““Anayasa’ya gerekli saygıyı göstermezsek, bu ülkeye

demokrasinin yerleşemeyeceğini unutmayalım” dediğini anımsattı.



“MÜCADELE VE DİRENİŞLE ANMAK GEREKİYOR”

Ayrıca babasının geçmişte “CTP kedinin kuyruğunda maşrapa değildir” sözünü kullandığını

vurgulayan İncirli, babasının aslında CTP’nin kendine güvenen, kendi kararlarını alabilen,

özgür, güçlü, kendi iradesine sahip çıkan bir parti olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti.

İncirli, “Elbette Naci Talat’ı hüzünle anmak onun neşeli, sarsılmayan, yorulmayan,

mücadeleci karakteri ile uyuşmaz. Naci Talat’ı mücadele ile, direniş ile, ilkeler ile, doğru siyasi

hedeflerle ve gülümseyen gözlerle, meydanlardaki gür sesiyle, koskoca bir ülkeyi kucaklayan

sevgi dolu yüreği ile anmak yaraşır” ifadelerini kullandı. İncirli, ölümünün üstünden 31 yıl

geçmiş olsa dahi Naci Talat’ın sevgisinin ve düşüncelerinin her zaman yaşamaya devam

edeceğinin altını çizdi.