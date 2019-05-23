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Nami, görevi yeni bakan Taçoy’a teslim etti

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda devir teslim gerçekleşti. Eski bakan Özdil Nami, görevi Hasan Taçoy’a devretti.
Nami, görevi yeni bakan Taçoy’a teslim etti

Bakanlıkta saat 09.30’da gerçekleşen devir teslim töreninde bakanlık yetkilileriyle bürokratları da hazır bulundu.

NAMİ: “ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK, TAKİBİ TAÇOY’A BIRAKIYORUZ”

Görevini devreden Bakan Özdil Nami, Taçoy’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, kendisi ve ekip arkadaşlarının 15 ay boyunca görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini kaydetti.

Ekonomi ve enerji alanında sorunların var olduğunu fakat bunların çözülmeyecek sorunlar olmadığını dile getiren Nami, ekonomi, sanayi, ticaret, serbest liman ve diğer bağlı kurumlarda önemli adımlar atıldığını ve bundan sonraki takibi Taçoy’a bıraktıklarını ifade etti.

TC ve KKTC için 2019 yılının zorluklarla dolu olduğunu belirten Nami, 2020 ve 2021’in tekrardan büyüme ve ekonomide istikrar yılı olmasını diledi ve Taçoy ve ekibine personel eksiği tamamlanmış, teknolojik altyapısı geliştirilmiş, enerji ve diğer konularda eksik temel akademik çalışmaları tamamlanmış bir Bakanlık bırakılacağını söyledi.

TAÇOY: “İSTİHDAM VE YENİ İŞ SAHALARI ÖNCELİK”

Yeni Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Nami ile arkadaşlık ve ailece dostluk bağları olduğunu belirterek, siyaset olarak sevindirici, diğer açıdan da düşündürücü ve üzücü bir durum gerçekleştiğini belirtti ve Nami ile yıllardan beri farklı partilerde de olsalar ülke için birlikte çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Fikir alış-verişinin süreceğini, Nami’nin bıraktığı projelerin devamının sağlanacağını anlatan Taçoy, şu an için genel olarak dünyadaki durumun pek iç açıcı olmadığını, KKTC’nin ekonomik olarak TC’den etkilendiğini ve 2010 ile 2021’in umut yıllarıyla birlikte büyüme yılları olmasını diledi.

Gelecek için istihdam ve yeni iş sahaları konusunda yeni projelerin Bakanlığın işleri arasında ilk sırada yer alacağını belirten Taçoy, bayrak yarışında Nami’nin bıraktığı yerden devam ederek KKTC için en iyisini yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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