NASA, cep telefonu büyüklüğündeki robotlarla uzaylı arayacak

NASA, diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulabilecek cep telefonu boyutunda robot sürüsü planını açıkladı. Robotlar, uzayın keşfedilmemiş sularında gezinirken yaşam arayışını da hızlandırabilir.

ABD uzay ajansının bu yeni fikri, keşif için Bağımsız Mikro Yüzücülerle Algılama (SWIM) konseptinin bir parçası. Konsept, Jüpiter’in uydusu Europa veya Satürn’ün uydusu Enceladus gibi konuksever olmayan gök cisimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için oluşturuldu.

Projeyi geliştiren robotik makine mühendisi Ethan Schaler, bu program için fizibilite ve tasarım seçeneklerini incelemek üzere NASA’dan 600 bin dolarlık bir hibe aldı. Önümüzdeki iki yıl içinde de 3D baskılı bir prototip oluşturmayı umuyor.

Schaler, “Bir sürü küçük yüzen robotla, çok daha büyük hacimli alanları keşfedebiliyor ve aynı alanda birden fazla robotun veri toplaması sayesinde ölçümlerimizi iyileştirebiliyoruz” dedi.

NASA, küçük robotların benzersiz tasarımının Dünya dışı yaşam belirtileri aramak için kullanışlı olacağını söyledi. Robotlar ayrıca uzak gezegenlerin potansiyel yaşanabilirliğini değerlendirmek için de kullanılacak.

NASA henüz SWIM ile bir görev planlamadı, ancak robotlar potansiyel olarak 2024’te bir yük görevinin bir parçası olabilir.