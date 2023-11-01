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NASA, ‘hayalet el’i fotoğrafladı

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ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) Chandra X-ışını Gözlemevi ve X-Işını Görüntüleme Polarimetri Gezgini (IXPE), içine çökmüş bir ölü yıldızın etrafında oluşan manyetik alanın bir ‘hayalet el’in kemiklerine benzeyen görüntüsünü fotoğrafladı.
NASA, ‘hayalet el’i fotoğrafladı

NASA’nın yazılı açıklamasında, Chandra’nın 2001’de keşfettiği PSR B1509-58 adlı pulsar ile pulsarın kutuplarından yayılan enerji yüklü madde ve antimadde parçacıklarından oluşan MSH 15-52 Bulutsusu’nun (gaz ve toz bulutu) bir ‘hayalet ele’ benzediği belirtildi.

NASA bilim insanları, IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) ile de 17 gün boyunca gözlem yaparak pulsar ve onu çevreleyen bulutsunun detaylı görüntülerini inceledi.

PSR B1509-58’nin Dünya’dan 16 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan MSH 15-52 Bulutsusu’nun ‘avuç içi’ tabanında bulunduğu ve X-ışını tespitleriyle el şeklindeki gök cisminin manyetik alanında oluşan ‘kemiklerinin’ ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

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