NASA, ‘hayalet el’i fotoğrafladı

NASA’nın yazılı açıklamasında, Chandra’nın 2001’de keşfettiği PSR B1509-58 adlı pulsar ile pulsarın kutuplarından yayılan enerji yüklü madde ve antimadde parçacıklarından oluşan MSH 15-52 Bulutsusu’nun (gaz ve toz bulutu) bir ‘hayalet ele’ benzediği belirtildi.

NASA bilim insanları, IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) ile de 17 gün boyunca gözlem yaparak pulsar ve onu çevreleyen bulutsunun detaylı görüntülerini inceledi.

PSR B1509-58’nin Dünya’dan 16 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan MSH 15-52 Bulutsusu’nun ‘avuç içi’ tabanında bulunduğu ve X-ışını tespitleriyle el şeklindeki gök cisminin manyetik alanında oluşan ‘kemiklerinin’ ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

