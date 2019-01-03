Nefes kesen maç Erenköy'ün

Voleybol Büyükler Ligi, dün gece Lefkoşa’da oynanan iki karşılaşma ile devam etti. Karşılaşmalar Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Voleybol severler, kadınlarda heyecan dolu, sonucu uzatma setiyle belirlenen uzun bir maç izlediler. Erkeklerde ise tam tersi, kısa süren, net sonuçlu bir maç izlediler.

Galip Yeni Erenköy

Karşılaşmalarda ilk olarak saat 18:30’da, Vakıar Büyük Kadınlar Yeni Erenköy’ü konuk etti. Vakıar’ın hocasının olmamasından dolayı ilk iki sette taktiksel ve motivasyonel açıdan zayıf kalan Vakiflar, 3. ve 4. seti alarak oyuna ortak oldu ve maçı uzatma set’i olan son sete(5.) taşımayı başardı. Seyir zevkinin doruklarda olduğu mücadelede, iki takımın da rally’leri Voleybol severleri güzel bir maç izlettirmeye yöneltti. Nefes kesen uzatma setinde Yeni Erenköy rakibi Vakıar’ı 15-12’lik skor ile yenerek, maçı 3-2 kazanmayı başaran taraf oldu.

Vakıflar Kazandı

Gecenin ikinci Maçı olan Vakiar ile Yeni Erenköy Büyük Erkekler Maçı saat 20:00’de başlaması beklenirken, Kadınlar maçının geç bitmesi sebebi ile 21:00’de başladı. Vakıar’ın kadrosu, Yeni Erenköy’ün kadrosuna nazaran, yaş olarak olgun ve tecrübeli oyunculara sahip olduklarından dolayı maçı 3-0’lık net bir skor ile kazanmayı başardı.