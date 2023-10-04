Nesli tehlike altındaki yaban hayvanları koruma altında

İtalya'nın Floransa kentinde 1931'de düzenlenen Uluslararası Hayvanları Koruma Kongresi'nde alınan kararla 4 Ekim tarihi, tüm dünyada hayvanları koruma günü olarak kutlanıyor.

Ormanların yerleşim yeri ve tarım arazilerine dönüştürülmesi ve avcılık gibi faaliyetlerle, yaşam alanları yok edilen veya çevreye uyum sağlama yeteneğini kaybeden canlı türlerinin nesli tehlike altına girerken günümüzde bu faktörlere iklim değişikliği de eklenmiş durumda.

Yüzde 28'inin nesli tükenme tehdidi altında

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, dünya genelinde kayıt altına alınan 150 bin 388 canlı türünden 42 bin 108'inin, yani yaklaşık yüzde 28'inin nesli tükenme tehdidi altında.

Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan türlerin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bakanlık, tabiatta yaralı veya bakıma muhtaç halde bulunan ve uluslararası sözleşmeler gereği el konulan yabani hayvanların bakım ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerini hayata geçirdi. Bu çerçevede Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Kars, Konya, Mersin, Rize, Sinop, Şanlıurfa ve Van'da toplam 11 merkez bulunuyor.

"85 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bu türleri koruyoruz"

Türkiye’deki yaban hayatı varlığına dair değerlendirmelerde bulunan Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Kadir Çokçetin, Türkiye'de 123 memeli, 141 sürüngen ve 386 kuş türü olmak üzere toplam 650 türün koruma altında olduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarının korunmasının Türkiye'nin biyoçeşitliliği için önem arz ettiğini belirten Çokçetin, "Korunacak hedef türleri belirledik ve 85 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bu türleri koruyoruz. Bu hedef türlerimize su kuşları, kızıl geyik, yaban keçisi, karaca, Anadolu yaban koyunu gibi canlıları örnek verebiliriz. Bu sahalarımızda izleme çalışmalarımız kapsamında foto kapanlardan, uydu vericili tasma ve dron gibi teknolojik aletlerden faydalanıyoruz. İzleme çalışmaları ile türlerin yayılış alanlarını, popülasyon dinamiklerini ve yoğunluklarını öğrenebiliyoruz" dedi.

Her yıl ilkbahar ve sonbaharda, kuş göç dönemlerinde kuş halkalama istasyonlarında yapılan halkama çalışmalarıyla kuşların göç stratejileri ve popülasyon dinamiklerinin araştırıldığını anlatan Çokçetin, DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde nesli tehlike altındaki 100 tür için eylem planı hazırlandığını ve bu türlerin 5 yıllık süreyle izlendiğini, tamamlanan eylem planlarıyla 65 bitki ve 35 hayvan türünün izleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.