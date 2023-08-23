  • BIST 7602.24
  • Altın 1675.969
  • Dolar 27.1641
  • Euro 29.5478
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Nesli tükenmekteydi: ABD'de "beneksiz zürafa" doğdu

» »
ABD’nin Tennessee eyaletinin Limestone bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde "nadir görülen" beneksiz zürafa hayata gözlerini açtı.
Nesli tükenmekteydi: ABD'de "beneksiz zürafa" doğdu

ABD’nin Tennessee eyaletinin Limestone bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde "nadir görülen" beneksiz zürafa hayata gözlerini açtı. Uzmanlar, önceki beneksiz Somali zürafasının 1972'de Japonya'da doğduğuna dair kayıtlar bulunduğunu bildirdi.

Fox News’in haberine göre, Tennessee eyaletindeki Brights Hayvanat Bahçesi’nde 31 Temmuz 2023’te kahverengi beneksiz zürafa dünyaya geldi.

Bright Hayvanat Bahçesinin açıklamasına göre, uzmanlar, yavrunun "yaşayan tek düz renkli Somali zürafası" olduğunu düşünüyor.

Hayvanat bahçesinin yöneticisi David Bright, "İlk günden itibaren ülkenin her yerindeki hayvanat bahçelerinden profesyonellerle iletişim halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Özellikle uzun zamandır bu işle uğraşan kıdemli kişilerle iletişim halinde olduklarını belirten Bright kimsenin böyle bir zürafa görmediğini söylediğini aktardı.

Bright, vahşi doğada zürafaların beneklerini kamufle olmak için kullandığına dikkati çekerek "Yavru zürafa düz renkli olduğu için (doğada) o kadar da iyi saklanamayabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Brights Hayvanat Bahçesi'nin kurucusu Tony Bright ise yavrunun, farklı görünmesine rağmen davranışlarında diğer zürafa yavrularına göre farklılık görülmediğini aktararak, şöyle dedi:

"Beneksiz yavru zürafamızın uluslararası kamuoyuna yansıması, zürafaların korunması konusuna ışık tuttu. Yabani zürafa nüfusunun sadece son 30 yılda yüzde 40'ının azalmasıyla, nesli sessizce tükenmeye doğru sürükleniyor." diyen Bright, söz konusu ender görülen tür hakkında yapılacak haberlerin, zürafanın korunmasına ilişkin farkındalığın yayılmasına yardımcı olacağına dikkati çekti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yavrunun boyunun yaklaşık 182 santimetreye ulaştığını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta Güzelyalı Belediye Plajında Caretta caretta Şenliği21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:02
  • Britney Spears ‘artık acıya dayanamadığını’ söyledi20 Ağustos 2023 Pazar 14:37
  • Melek Mosso Merit Park Otel’de misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı20 Ağustos 2023 Pazar 13:09
  • Moda ve güzellik endüstrisinde dönüşüm: Sürdürülebilir moda ve güzellik19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:52
  • Yargı karar verdi: Michael Jackson hakkındaki taciz davaları yeniden açılabilir19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:48
  • Dijital nefret dili çocukları da etkiliyor18 Ağustos 2023 Cuma 10:38
  • Erkeğe şiddet.. Britney Spears hakkında şaşkına çeviren iddia: Eşini aldatmış ve dövmüş18 Ağustos 2023 Cuma 10:15
  • İdealize edilmiş beden ölçüleri Barbie Sendromu'na yol açabilir18 Ağustos 2023 Cuma 09:59
  • İnsan Hakları Platformu: Cezaevi Bağımsız, Özerk ve Uzman Kişilerce Denetlenmeli18 Ağustos 2023 Cuma 09:52
  • Doğuştan en zeki ve en sadık 3 burç belli oldu17 Ağustos 2023 Perşembe 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti