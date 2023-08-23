Nesli tükenmekteydi: ABD'de "beneksiz zürafa" doğdu

ABD’nin Tennessee eyaletinin Limestone bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde "nadir görülen" beneksiz zürafa hayata gözlerini açtı. Uzmanlar, önceki beneksiz Somali zürafasının 1972'de Japonya'da doğduğuna dair kayıtlar bulunduğunu bildirdi.

Fox News’in haberine göre, Tennessee eyaletindeki Brights Hayvanat Bahçesi’nde 31 Temmuz 2023’te kahverengi beneksiz zürafa dünyaya geldi.

Bright Hayvanat Bahçesinin açıklamasına göre, uzmanlar, yavrunun "yaşayan tek düz renkli Somali zürafası" olduğunu düşünüyor.

Hayvanat bahçesinin yöneticisi David Bright, "İlk günden itibaren ülkenin her yerindeki hayvanat bahçelerinden profesyonellerle iletişim halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Özellikle uzun zamandır bu işle uğraşan kıdemli kişilerle iletişim halinde olduklarını belirten Bright kimsenin böyle bir zürafa görmediğini söylediğini aktardı.

Bright, vahşi doğada zürafaların beneklerini kamufle olmak için kullandığına dikkati çekerek "Yavru zürafa düz renkli olduğu için (doğada) o kadar da iyi saklanamayabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Brights Hayvanat Bahçesi'nin kurucusu Tony Bright ise yavrunun, farklı görünmesine rağmen davranışlarında diğer zürafa yavrularına göre farklılık görülmediğini aktararak, şöyle dedi:

"Beneksiz yavru zürafamızın uluslararası kamuoyuna yansıması, zürafaların korunması konusuna ışık tuttu. Yabani zürafa nüfusunun sadece son 30 yılda yüzde 40'ının azalmasıyla, nesli sessizce tükenmeye doğru sürükleniyor." diyen Bright, söz konusu ender görülen tür hakkında yapılacak haberlerin, zürafanın korunmasına ilişkin farkındalığın yayılmasına yardımcı olacağına dikkati çekti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yavrunun boyunun yaklaşık 182 santimetreye ulaştığını bildirdi.