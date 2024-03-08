Netanyahu: İsrail, Refah da dahil olmak üzere Gazze saldırılarına devam edecek

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı saldırıları tüm uluslararası baskılara rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah kenti de dahil olmak üzere sürdüreceğini açıkladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı saldırıları tüm uluslararası baskılara rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah kenti de dahil olmak üzere sürdüreceğini açıkladı.

İsrail ordusu subaylarının eğitim gördüğü bir okulda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, İsrail'in "Hamas'ın son kalesi Refah da dahil olmak üzere" tüm Gazze'de operasyon yapacağını belirtti.

İsrail'in Hamas'ın işlediği suçlardan kendisini sorumlu tutmaya yönelik "hesaplı girişimlere" karşı koyması gerektiğini belirten Başbakan, "Her kim bize Refah'ta harekete geçmememizi söylüyorsa savaşı kaybetmemizi istiyor demektir ve bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas savaşçılarının 7 Ekim'de İsrail'in güneyine saldırarak İsrail rakamlarına göre 1.200 kişiyi öldürmesi ve 253 kişiyi kaçırmasının ardından Hamas yok olana kadar İsrail'in saldırılarını durdurmayacağını belirtmişti.

Filistinli sağlık yetkililerinin tahminlerine göre, İsrail'in müteakip saldırısı sırasında Gazze'de 30 binden fazla insan hayatını kaybederken bu durum dünya çapında eleştiri ve kınamalara yol açtı.

Çoğunluğunu İsrail saldırılarından dolayı kuzeyde evlerini terk edenlerin oluşturduğu yaklaşık 1,5 milyon kişinin, Gazze'nin güney ucundaki Refah'ta sıkıştığı tahmin ediliyor.