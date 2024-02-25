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SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Netanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını açıkladı.
Netanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırı planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas ile esir takası ve "Refah’taki Hamas taburlarının yok edilmesi" için yeni bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirten Netanyahu, bu nedenle Paris’e bir heyet gönderdiğini kaydetti.

Netanyahu, Refah kentine saldırı planlarına ilişkin ise "Hafta başında Refah'taki sivil halkın tahliyesi de dahil olmak üzere operasyonel planları onaylamak için kabineyi toplayacağım." ifadelerine yer verdi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

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