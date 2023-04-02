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Netanyahu’nun geri adımı da yetmedi: Yüz binlerce insan gösterilere devam ediyor

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İsrail'i karıştıran yargı düzenlemesine tepkiler dinmek bilmiyor.
Netanyahu’nun geri adımı da yetmedi: Yüz binlerce insan gösterilere devam ediyor

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ertelediğini duyurmasına rağmen hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor.

Başbakan Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Ra'anana ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

450 BİN İSRAİLLİ KATILDI

Protestoları organize eden gruplardan “Şemsiye Hareketi”, yaptığı yazılı açıklamada, “demokrasiyi savunmak için İsrail’in dört bir yanında düzenlenen gösterilerin 13. haftasında, Tel Aviv’de 230 bin, ülke genelinde 450 binden fazla kişinin sokağa indiğini” duyurdu.

Açıklamada, Başbakan Netanyahu’nun yargı düzenlemesini erteleme kararı alarak “protestocuları uyutma girişiminin başarısız olduğunu” ifade eden Şemsiye Hareketi, “İsrail’in, demokratik bir devlet olduğunu garanti edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi’ndeki Hükümet Kompleksi’nin önünde toplandı.

Gösterilerin yapıldığı alana, Netanyahu’nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce “Suç Bakanı” (Crime Minister) yazılı dev pankartlar asıldı.

Meydanda kurulan sahnede, İsrail'in siyaset, sanat, iş dünyası gibi farklı kesimlerinden isimler demokrasi yanlısı konuşmalar yaptı. Göstericiler, konuşmacıları, çevredeki ana caddelere kurulan dev ekranlardan izleyerek sloganlarla destekledi.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık “demokrasi” sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının bulunması da dikkati çekti. Çok sayıda göstericinin İsrail bayrağı ile ABD bayrağı taşıması, ABD Başkanı Joe Biden’ın, hükümetin yargı düzenlemesi konusunda “çok endişeli olduğu ve İsrail’in bu yolda devam edemeyeceği” yönündeki sözlerinin ardından dikkati çekti.

Tel Aviv'deki göstericilerden bir grup, kentin merkezi Ayalon Otoyolu’nu kapatırken, İsrail polisi protestocuları dağıtmak için atlı birlikler ve tazyikli su kullandı.

İsrail basını, göstericilere müdahale eden polisin 19 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.
Batı Kudüs'teki binlerce gösterici de yargı düzenlemesini Cumhurbaşkanlığı Konutu önünde toplanarak protesto etti.

LAPID: TEHLİKE GEÇMEDİ

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, yargı düzenlemesi karşıtı protestolara desteğini yineledi.

Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, katıldığı gösteriden fotoğraflar paylaşarak, “Hala nöbetteyiz. Tehlike henüz geçmedi.” ifadelerine yer verdi.

27 MART’TA YARGI DÜZENLEMESİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin’in 5 Ocak’ta duyurduğu “yargı reformu”, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart’ta ertelediğini açıklamıştı. 

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