Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor

Dijital video platformu Netflix, Güney Kore yapımı Squid Game adlı diziden esinlenen bir yarışma programı için katılımcı başvurularını almaya başladı

Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Squid Game'de bir grup yarışmacı, birbirlerinin hayatları pahasına, büyük para ödülü için çeşitli oyunlarda mücadele ediyordu.

Ancak Netflix'in diziden esinlenen yarışmasında katılımcıların hayatı tehlikede olmayacak. Yarışmacılar en kötü senaryoda "evlerine elleri boş dönecek".

Yarışma için tüm dünyadan 456 oyuncu seçilecek.

Platform bu sabah yaptığı açıklamada, 10 bölümlük "Squid Game: The Challenge" yarışmasının, reality şov tarihindeki en kalabalık ekipli ve en büyük para ödüllü şov olacağını belirtti; "Katılımcılar orijinal diziden esinlenen yarışmalarda - ve yenilerinde - mücadele ederken stratejileri, ortaklıkları ve karakterleri de teste tabi tutulacak ve bu sırada çevrelerindeki katılımcılar elenecek."

Katılım şartları:

Yarışmaya katılabilmek için en az 21 yaşında olmak, İngilizce konuşabilmek ve 2023'ün ilk aylarında 4 haftalık çekim için müsait olmak gerekiyor.

Yarışmada, Squid Game dizisindeki gibi 456 yarışmacı olacak.

Platformun yarışmacı seçimi için açtığı web sayfasında "ABD", "İngiltere" ve "Global" olarak üç başvuru seçeneği bulunuyor.

Squid Game, Netflix'in şu ana kadar en çok izlenen orijinal içeriği oldu. 2021'in Eylül ayında yayına giren dizi, ilk 28 gün içinde 111 milyon kullanıcı tarafından izlendi.

Netflix ayrıca dizinin ikinci sezonu için de onay verildiğini açıklamıştı.

Dizinin senarist, yapımcı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk "Dizinin ilk sezonunu hayata geçirmek 12 yıl aldı ama en popüler dizi olması sadece 12 gün sürdü" demişti.