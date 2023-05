14 Mayıs seçimleri sonrasında cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırken, ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, seçimle ilgili çarpıcı bir habere imza attı. Grafik ve haritalar kullanılarak hazırlanan haberde, “Türkiye seçim haritası: Neden Erdoğan ikinci tura kaldı” başlığı kullanıldı.Lauren Leatherby imzalı haberde, “Türkiye’yi uzun süredir yöneten Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaç olunan yüzde 50 oyun üzerine çıkamadı ve kariyerinde ilk kez ikinci tura kaldı” yorumu yapıldı. Erdoğan’ın ilk turda en çok oy alan aday olduğu hatırlatılırken, “Erdoğan en çok oy aldı ve hızlı bir zafer elde etmeyi bekleyen muhalefet seçmenini üzdü” denildi.Fakat Anadolu Ajansı’ndan alınan verilerle hazırlanan harita ve grafikleri yayınlayan New York Times, “Fakat buna rağmen ülkenin neredeyse her bölgesinde 2018 yılındaki cumhurbaşkanı seçimlerine göre Erdoğan’a destek azaldı. Bazı en keskin düşüşler Türkiye’nin en büyük şehirleri İstanbul ve Ankara’da oldu” ifadesine yer verildi. Bu iki şehirde de 2018’de Erdoğan’ın zafer kazandığı belirtilirken, “Erdoğan birçok şehirde halen önde fakat 2018’e göre kıyaslayınca oy kaybetti” hatırlatması da yapıldı.Muhalif seçmenin geçmişte de oy verdiği Ege ve Akdeniz sahilleriyle, Türkiye’nin güneydoğusunda da Erdoğan’a oy verme eğilimin düşük olduğu ve bunun diğer illere göre daha az görünür olduğu da hatırlatıldı. Haberde, “Bu oylama 20 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan’ın performansı için bir referandum sayılabilir” yorumu da yapıldı.