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New York’ta bir haftadır içme suyu yok

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ABD’nin New York şehrinde arsenik paniği yaşanıyor. Şehirde bir toplu konut kompleksinin su kaynağında standartların üzerinde arsenik tespit edildi. Binlerce kişi, içme suyuna erişimde sıkıntılar yaşıyor.
New York’ta bir haftadır içme suyu yok

Dünyanın en büyük metropollerinden New York’un bir bölümü, içme suyu temininde büyük bir sıkıntı yaşıyor. Nedeniyse, içme suyunda standartların üzerinde arsenik tespit edilmesi.

Kuzey Amerikanın en büyük toplu konut idarelerinden birine bağlı olan New York City Public konut kompleksinin sakinleri, geçtiğimiz cuma konu ile ilgili bilgilendirildi. O günden bu yana bölgede oturanlar içme suyunu kullanamıyor.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı konut kompleksinin sakinleri, suyun koktuğunu söyledi.

Kahverengi su akıyor

Musluğu açıp kapattıklarında suyun kahverengiye yakın bulanık bir şekilde aktığı belirtildi.

New York Belediyesi, arsenik oranının fazlalığını kabul ederken, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Şişelerle içme suyu desteği yapılıyor

Belediye, probleme geçici çözüm olarak bölgede oturanlara şişe ile içme suyu desteği sağlıyor.

Yetkililer arsenik oranıyla ilgili problemin sebebinin henüz netleşmediğini, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.Ülkedeki su sorunu New York ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Mississippi eyaletindeki sel sebebiyle, su şebekesinde sıkıntı yaşanmış, binlerce kişiye içme suyu verilememişti.

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