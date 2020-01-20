Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2020)

LEFKOŞA:
İYİGÜN ECZANESİ
Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa
03922272571
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BALIN ECZANESİ
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa
03922231813
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ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
03922241210
GİRNE:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
03928152069
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MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
0392 815 11 50
GAZİMAĞUSA:
ÇİŞEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı
03923654004
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UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa
03923662369
GÜZELYURT:
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
03927288312
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