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Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2020)

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Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 20 Ocak 2020
Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2020)

LEFKOŞA:

İYİGÜN ECZANESİ

 Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa

 03922272571

***

BALIN ECZANESİ

 Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa

 03922231813

***

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

 03922241210

GİRNE:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

 03928152069

***

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 0392 815 11 50

GAZİMAĞUSA:

ÇİŞEM ECZANESİ

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

 03923654004

***

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa

 03923662369

GÜZELYURT:

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

 03927142874

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 03927288312

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