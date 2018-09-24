Oğlunun anısına hastane odası yaptı

Kalkınma Bankası eski Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu, bir hastalık sonrasında kaybettiği oğlunun anısını yaşatmak için Çocuk Servisinin iki odasını döşedi.

Kalkınma Bankası eski Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu, bir hastalık sonrasında kaybettiği oğlunun anısını yaşatmak için Çocuk Servisinin iki odasını döşedi. Yapılan odalar geçtiğimiz gün hastane yetkilileri tarafından teslim alınırken, odaların konforu hastane yetkililerini memnun etti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Baş Hekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, O bir babaydı. Elim bir hastalık sonrası kaybettiği oğlunun aziz hatırasına hürmeten, tüm çocukların konfor içinde tedavi olmalarını sağlamak amacıyla aylar önce gelmişti bana. Ve bu gün bu amaçla çocuk servisinde yapılan iki odayı teslim aldık. Teşekkürler Ercan Ibrahimoğlu. Artık bu odalarda yatan tüm çocukların manevi babasısın dedi.