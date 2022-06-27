Oğuz: Arıklı bilgisi olmadan konuşuyor, bu konuları uzmanların açıklaması gerekiyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı‘nın bazı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bilgisi olmadan konuşuyor, bu konular ile ilgili teknik bilgileri uzmanların açıklaması gerekiyor" dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Özgür Gazete web TV'de yayınlanan ve Damla Dabis’in hazırlayıp sunduğu ‘Özgür Yorum’ adlı programa telefon bağlantısıyla katıldı.

Mersinlik'te 4 gün boyunca süren ve sağanak yağışın da etkisiyle söndürülen yangınla ilgili konuşan Oğuz, “Batı en kritik ve en hassas nokta, çalışmalar devam ediyor” dedi. Arazi yapısının oldukça zor ve engebeli olduğunu belirten Oğuz, “Çalışmalar devam ediyor olmasına rağmen patlamalar da rüzgarın etkisiyle devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ”

Endişelerinin devam ettiğini dile getiren Oğuz, tedbiri elden bırakmayacaklarının ve aynı ciddiyetle çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizdi.

Bir ihbar üzerine oraya gidildiğini söyleyen Oğuz, gözetleme kulelerinde ekiplerin 24 saat çalıştığını da aktardı. Zamanında gidilip gidilmediği ile ilgili kayıtların mutlaka açığa çıkacağını söyleyen Oğuz, “Önce yangın söndürme çalışmaları tamamen bitmeli” dedi.

"VATANDAŞ SUÇLAYABİLİR AMA YÖNETİCİLERİN BÖYLE BİR LÜKSÜ YOK"

“Halkın güveni çok önemli” ifadelerini kullanan Oğuz, vatandaşın suçlama yapabileceğini ama yöneticilerin böyle bir lüksünün olmadığından bahsetti. Oğuz, “Gece görüşü olan uçaklarla ilgili teknik bilgiyi verebilecek kişiler uzmanlarıdır, bunun içine başkalarının girmesi doğru değil” diye konuştu.

"ARIKLI'NIN BAZI SÖYLEMLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı‘nın bazı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bilgisi olmadan konuşuyor, bu konular ile ilgili teknik bilgileri uzmanların açıklaması gerekiyor" dedi.

Gece görüş cihazı ile ilgili bir konu gündemde varsa bile ancak getirildikten sonra bu konunun konuşulabileceğini ifade eden Oğuz, böyle bir hamle ile ilgili de bilgisinin olmadığını dile getirdi.

“UÇAK İLK SOĞUTMA İŞLEMİNİ DİREKT YAPTI”

Oğuz, “Uçak ilk soğutma işlemini direkt yaptı” dedi. Teknik anlamda bakıldığı zaman yangın başladığı an uçak ile helikopterin müdahale ettini ve Türkiye’den de ikinci bir helikopterin aynı gün geldiğine değinerek, “Doğru olan bilgi yangına aynı anda müdahale edildiğidir” diye konuştu.

“2-3 bölgede yangının içinde kalan insanlar oldu ama bunları paylaşmadık” açıklamasını yapan Oğuz, Helikopterin yönlendirilmesiyle soğutma çalışması yaparak kurtarıldıklarından bahsetti.

“BU YANGINDA KKTC TEK YÜREK OLDU”

"Gönüllü gelenlere, belediyelere, sivil savunmaya, Türkiye Cumhuriyeti’ne, TC Tarım Bakanlığına, Rum Yönetimi ve İngiliz Üslerine; katkı koyan herkese A’dan Z’ye teşekkür ediyorum" diye konuşan Oğuz, “KKTC tek yürek oldu bu yangında” dedi