Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, mesarya bölgesinde ilk kez üretilen pipo tütünü hasadının teslimini yerinde inceledi.

Mesarya bölgesinde ilk kez 4 ay önce ekilerek hasadı gerçekleştirilen 4 ton pipo tütünü dün Bafra LTD. tarafından Karpaz Tütün Kooperatifi’ne teslim edildi.

Bakan Oğuz Karpaz Tütün Fabrikası’nda gerçekleşen tütün teslimi esnasında açıklamalarda bulunarak, yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

Oğuz’un açıklaması şöyle;

‘’Yaklaşık dört ay önce Mesarya’da ekilen ve hasadı yapılan 4 ton pipo tütünü ihraç ürünü olacak şekilde Karpaz Tütün Kooperatifi’ne teslim edildi. Bu bizler için çok önemli bir gelişmedir. Daha önceki yıllarda Karpaz bölgesinde bu tip tütünün ekimi birçok üretici tarafından yapılıyordu. Ancak tütünün pazarlanamamasından dolayı pazar sorunu yaşandı ve maalesef üreticilerimiz üretimden vazgeçtiler. Üretimden vazgeçen üreticilerimizin yeniden üretime dönmesi tüm sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de çok zordur. Ancak Mesarya bölgemizde özel bir şirketimizin bu alana girmesi ve bu tütünü üretmesi ve ihracatına vesile olması son derece önemlidir. İhraç ürünü olarak üretilmesi de ülkemiz açısından son derece önemli bir unsurdur. Çünkü Karpaz Tütün Kooperatifi’nin ihraç talebini karşılaması için tütünü Lübnan’dan ithal edip, burada tütsüleme yapıp işlendikten sonra tekrar Amerika’ya ihraç yapıyorduk. Şu anda yerli tütünü ürettiğimiz için yurtdışına harcanan para milli değer anlamında ülkemize kalması sağlandı. Yerli üretimle tekrar ihracat yapmış olduk. Bundan sonraki süreçte de tütün ekimi yapacak üreticilerimizin Karpaz Tütün Kooperatifi ile anlaşmalı, alım garantili üretim yapması gerekmektedir. Eğer belli bir ihraç kalemi üzerinden tütün üretilirse yine ihracatla ilgili sorunlar yaşanabilir ve üreticilerimiz mağdur olabilir.

Yine bir diğer tütün üretimi ile ilgili Kıbrıs Türk Tütün İşletmeleri’nin işlemiş olduğu Virjinya cinsi tütün vardır. Bu konuda da Kıbrıs Türk Tütün İşletmeleri alım garantili tütün ekimi ile ilgili Covid öncesi çalışma başlamıştı ancak Covid’den dolayı bu proje yarım kaldı. Bundan sonraki süreçte Kıbrıs Türk Tütün İşletmeleri’nin kendi alım garantili Virjinya cinsi tütün ektireceği ve konu ile ilgilide üreticilerimizle diyalog halinde olduğunu biliyoruz. Bu üretimi de bakanlık olarak destekliyoruz. Amacımız ülkede farklı sektörlerde ihraç ürünlerinin üretilmesi ve ihracat alanında ülkemize bu üretimlerden girdi sağlamasıdır. Bunun yanında ülkemizde tüketilebilecek ürünlerin üretilmesi ve ithalat yapılmadan kendi öz sermayemiz ile üreterek ekonomiye destek çıkmak yerli üretimi desteklemektir. Bu ülkede üretilebilecek her ürünün mutlaka ithalattan önce kendi ülkemizde üretilmesini destekliyoruz. Bu tip projelere açığız. Bundan sonraki süreçlerde bu tip çalışmalarımız devam edecektir. Karpaz Tütün Kooperatifi’ne, bu üretimi yapan Bafra Ltd’e, bu çerçevede tütün üretimi yapan üreticilerimize ve projeye katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.’’