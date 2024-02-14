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14 yaşında çocuk duvara çarptı, hayatını kaybetti

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Güzelyurt - Lefke Eski Anayolu'nda sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal yaşamını yitirdi. 
14 yaşında çocuk duvara çarptı, hayatını kaybetti

Güzelyurt - Lefke Eski Anayolu'nda sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal yaşamını yitirdi. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzleyurt - Lefke Eski Anayolu'nda bu sabah 02.20 sıralarında sürüş ehliyeti olmadan JG 531 plakalı salon aracı Güzelyurt’tan Aydınköye doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal, sola meyilli viraja geldiği zaman yolun solundan çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybedip o noktadaki bir evin bahçe duvarına çarptı. 

Kaza sonucu araç sürücüsü 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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