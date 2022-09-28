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Oğuz: Yerleşke, TC'nin KKTC'ye Yapmış Olduğu Altyapı Hibelerinden Biridir

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Oğuz: Yerleşke, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapmış Olduğu Altyapı Hibelerinden Biridir
Oğuz: Yerleşke, TC'nin KKTC'ye Yapmış Olduğu Altyapı Hibelerinden Biridir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hibe olarak yapılacak Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Binasının KKTC‘nin kurumsal yapılaşmadaki önemli bir altyapı yatırımı olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin tıpkı daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin alt yapısına hibe olarak yaptığı Asrın Projesi, su temini, hastaneler, yollar, göletler ve kamu binalarına yatırımlarından sonra Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi binaları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin kalkınmasındaki katkılarının devam ettiğini söyledi.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin ihtiyaçları doğrultusunda bu yatırımları yaptığını belirten Bakan Oğuz, ‘’maalesef ülke olarak gelirlerimiz sınırlı özellikle alt yapılarımızda bir çok eksiklikler var, örneğin bir çok kamu binasına kira ödemek zorundayız. Bunlara bugün için yatırım yapacak kaynağımız yok. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yeni hastane projeleri, tarımsal sulama projeleri, üniversitelerin altyapılarına destek, turizm ve bir çok alanda yatırım olarak destekleri devam etmektedir. Her zaman her alanda yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin tanınması anlamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’nda tüm dünyaya Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığını ve bir devlet sahip olduklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet‘nin tanınması gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştur. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti ile beraber egemen eşitlik temelinde tanınma mücadelesini sürdürmeye ve devletine sahip çıkmaya devam edecektir’’ dedi.

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