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Öksürük şikayeti ile hastaneye giden genç kadın hastalığını öğrenince şok oldu

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Türkiye: Elazığ'da öksürük şikayeti ile gittiği hastanede hayvandan sağ ve sol akciğerine kist geçtiği tespit edilen genç kadın, bölgede ilk kez uygulanan kapalı yöntemle sağlığına kavuştu.
Öksürük şikayeti ile hastaneye giden genç kadın hastalığını öğrenince şok oldu

27 yaşındaki Kübra Ayşe Yeşilkaya, yaklaşık 2 ay önce öksürük şikayeti ile bir hastaneye başvurdu. Yapılan tahliller sonucunda Yeşilkaya’nın sağ ve sol akciğerinde hayvandan geçtiği tahmin edilen kist hidatik (akciğer kisti) teşhisi konuldu. Bunun üzerine gittiği hastanelerden genç kadına tedavisinin açık yöntem ameliyatla yapılabileceği söylendi. Son olarak Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli’ye ulaşan hastaya, operasyonun kapalı yöntemle yapabileceği belirtildi. Bunun üzerine hasta, Dr. Kermenli, bölgede ilk defa Videotorakoskopik Cerrahi ve Endobag yöntemini uygulayarak kistleri aldı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Tayfun Kermenli, “Ayşe Hanım’a bölgede ilk defa yapılan bir yöntem uyguladık. Bu sayede hasta hem daha çabuk toparladı, hem de daha az ağrı hissetmeye başladı. Kapalı yöntemle ameliyatın avantajı aynı seansta hem sağ taraf hem de sol tarafa müdahale edebiliyor olmamız. Çünkü açık yöntemle ve iki taraflı yapılacağı durumlarda genellikle ameliyat 10 veya 15 gün arayla yapılıyor” dedi.

“BU HASTALIK, HAYVANLARDAN BULAŞIYOR”

Kist hidatik hastalığının genellikle hayvanlardan bulaştığını belirten Op. Dr. Tayfun Kermenli, “Kist hidatik hastalığı özellikle bölgemizde hayvancılığın yaygın olması nedeniyle daha fazla görülüyor. Bu hastalık, gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülebiliyor. Hijyen koşullarının etkisi, pazardan veya manavdan aldığımız marul, domatesi ve yeşilliklerin iyi yıkanmaması nedeniyle hayvanlarda olan kist hidatik hastalığı bizlere bulaşabiliyor. Genellikle akciğer ve karaciğerde oluşuyor. Akciğerde oluştuğunda eskiden açık ameliyatla yapılıyordu. Yıllardır yapılan teknik veya yöntem açık ameliyattı. Biz artık kapalı ameliyatla yapıyoruz” dedi.

“BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ”

Hasta Kübra Ayşe Yeşilkaya’ya uygulanan yöntemin detaylarını da aktaran Dr. Kermenli, "Hasta tekrar tekrar narkoz almak zorunda kalmadı. Akciğer ameliyatında özellikle ağrının olması bizim için çok ciddi sıkıntı olabiliyor. Açık ameliyatlarda bu ağrı bazen bir bazen de iki sene sürebiliyor. Ancak kapalı ameliyatla hasta 3-4 günde iyileşmiş oluyor ve taburculuğu sağlanıyor. Kist hidatik ameliyatında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur hastalığı etrafa bulaştırmamak. Biz de ‘Endobag’ dediğimiz özel bir yöntem ve torba ile bu kisti göğüs kafesinin dışına aldık. Bu sayede etrafa bulaşmasını engellemiş olduk. Bölgemizde böyle bir ameliyat ilk defa yapıldı. Akciğer kist hidatik ameliyatı kapalı yöntemle birçok hastanede denenmiş olmasına rağmen uygulanmıyordu” ifadelerini kullandı.

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