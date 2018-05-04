Oktay Güney:" Bizim derdimiz, gailemiz İskele’ dir; iskemle değil."

İskele Belediye Başkanlığına talip olan Oktay Güney açıklamasında bölgenin derdini bildiğini ifade ederek şu ifadelere yer verdi; “Köşedeki bakkalın da derdini bilirim, sanayicisinin de. Emeklisini de iyi anlarım, çocuğunu, gencini de. Esnafıyla da dertleştim, ev hanımıyla da… Bu beldeyi ÇOK iyi bilirim. Burada kimseyi eleştirecek değiliz, şimdiye kadar görev yapmış her ekibin elinden geleni yaptığına şüphemiz yoktur. Bizim derdimiz taş üstüne taş koyarak, bu beldeyi yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışan herkese; inkâr etmeden, aksine vefa ve saygı göstererek daha fazlasını yapabilme yetkisine talip olmaktır. Bu sefer seçimi kazananın İskele, Boğaz, Boğaztepe, Civisil, Bahçeler, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Ergazi, Kurtuluş, Ardahan, Topçuköy, Ağıllar, Altınova, Boğaziçi,Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk, Ötüken olmasını istiyoruz. Bu seçimi beldemiz kazansın istiyoruz.”



“Belediye başkan adayı olmayı düşündüğümde TEK SAİKİM hiçbir siyasi partinin, hiçbir ideolojinin içinde olmadan, sadece ve sadece çağdaş belediyecilik anlayışı ile bu cennet beldenin vatandaşına hak ettiği hizmeti götürmek oldu” diyen Güney, bugün de aynı noktada olduğunu, partizanlıktan uzak iş tutuş şekliyle halka standart belediyecilik hizmetlerinde daha fazlasını sunmak istediğini söyledi.

BİZİM DERDİMİZ, GAİLEMİZ İSKELE’ DİR; İSKEMLE DEĞİL.

Bu hedef ile adaylığımı ilan ediyorum” ifadesine yer veren Güney sözlerini şu şekilde tamamladı. Velhasılı kelam ; Söyleyecek bir sözüm, aklımda projelerim, hayallerim, hizmet edecek bir şehrim, bir ülkem, bir insanlık var. Bu yüzden yola çıkıyorum. Bismillah diyerek çıktığım bu yolda tüm adaylara başarılar dilerim. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederiz.