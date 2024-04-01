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Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı

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Fenerbahçeli futbolcular Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor Kulübü ve antrenörü Egemen Korkmaz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı

Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sevklere ilişkin TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Hukuk Müşavirliği’nce 01.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, 

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ’ın aynı müsabakadaki “kavgası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL’in 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “kavgaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “kavgaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “kavgası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK ’in aynı müsabakadaki “kavgaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi OKAN ÖZKAN ’ın aynı müsabakadaki “kavgası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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