Ölümlü kaza... Büşra Yavuz’un uyanmama ihtimali bulunuyor

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen ve bir kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Gökmen Güniken yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran Polis Çavuşu Nadir Timuçin, 23 Mart 2024 tarihinde saat 17:00’da Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde araç sürücüsü zanlı Gökmen Güniken’in yönetimindeki CS366 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizlik ile birlikte önündeki YA147 plakalı araca makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın sağ tekerine çarptığını mahkemeye aktardı. Polis çarpmanın etkisiyle aracın o esnada önce kaldırıma daha sonra kaldırım üzerinde bulunan tabela ve ağaca çarpmasının ardından, kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’ya çarptığını söyledi. Polis Çavuşu Timuçin, yaya Cihan Yükselin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya ilk olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı ve ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büşra Yavuz’un ağır yaralı olarak yoğun bakım servisine alındığı, Begüm Döşkaya’nın ise cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Polis Çavuşu Timuçin, zanlı Güniken’e yapılan nefes testinde alkol olmadığını, ancak kanında uyuşturucu olup olmadığının tespit edilmesi için kan alınarak tahlile gönderildiğini aktardı. Polis, olay yerinde kaza anına ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve araç sürücüsü Gökmen Güniken’in aşırı süratli bir şekilde öndeki araçlara makas atarak ilerlediğinin görüldüğü belirtildi. Polis ayrıca kazada zanlı ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın tedavilerinin Girne Akçiçek Hastanesinde yapıldığını ve ayak bileği kırılan Mehtap Kutat’ın tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 7 ifade aldıklarını ve 5 adet kamera görüntüsü daha temin ettiklerini açıkladı. Polis, alınacak yeni ifadeler olduğunu belirtti. Polis, kazada ağır yaralanan Büşra Yavuz’un doktoru ile görüşüldüğünü, derin komada olduğunun ve uyanmama ihtimalinin bulunduğunu öğrendiklerini açıkladı. Polis, aracın hız tespitinin henüz yapılamadığın, beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel soruşturma maksatlı zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.