Omaç Başat kabri başında anıldı

Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı olarak hizmet eden gazeteci Omaç Başat’ı ölümünün 10. yılında kabri başında sevenleri yalnız bırakmadı.

Anma töreninde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, ailesi adına Arkın Başat, MOK Başkanı Dursun Koç, KTSYD Başkanlarından Çelen Oben ve Burhan Gürkan, Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, TC MOK yöneticisi Levent Karataş birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmalarda Omaç Başat’ın ülke sporuna yaptığı katkılar, spor örgütlerinin kurulmasında yaptığı öncülükler, spor basınına hizmetleri ve uluslararası alanda Kıbrıslı Türk sporcuların önlerinin açılması için mücadelesi hatırlatıldı. ,

KTSYD Başkanı Özsoy anma töreninde Omaç Başat’ın ne kadar değerli bir kişi olduğunu hatırlatarak, 10 yıldır unutulmadığını, Onu hiçbir zaman unutturmamak için adını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.