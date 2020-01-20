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Onur Kandili Unutulmadı..!

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Onur Kandili Unutulmadı..!
Onur Kandili Unutulmadı..!

Elim bir deniz kazası sonucu 19 Ağustos 2013 yılında yaşama veda eden, Mağusa Türk Gücü futbolcusu Onur Kandili doğum gününde (16 Ocak 1993) Mehmetçik’te bulunan kabri başında anıldı.

Ülkemizin yetiştirdiği yetenekli sporcular arasında yeralan Onur Kandili’yi Mehmetçik futbol takım dün oynadıklar 1461 İskele Trabzon maçı öncesinde takım antrenörü Cenk Şeren, futbolcular, Annesi Nalan Kandili, Babası Mehmet Kandili ve Aile’sinin de katıldığı anma töreni ile unutmadıklarını, unutmayacakları mesajı verildi. Genç yaşına (20 yaş) rağmen futbolda, avcılık ve atıcılık dallarında başarılar olan çok yönlü sporcu kişiliği ile kısa zamanda önemli başarılar elde ederek adından söz ettirmeyi başaran Onur Kandili 27.yaş gününde gerçekleştirilen anma töreninde çok duygusal ve hüzünlü anlar yaşanırken, mezarına çelenk ve çiçekler bırakılıp dualar okunarak ruhu şad edildi.

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