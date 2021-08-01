Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Karşıyaka yangınıyla ilgili son durumu aktardı..

Karzaoğlu, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi..

Cemil Karzaoğlu, ilk izlenimin yangının, enerji nakil hatlarının teması sonucu çıktığı yönünde olduğunu ifade etti. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, dün öğle saatlerinde Karşıyaka’da meydana gelen yangınla ilgili BRT’ye konuştu.. Cemil Karzaoğlu, Karşıyaka’daki yangının, 80 bin metrekarelik bir alanı etkilediğini belirterek, çoğu selvi ağacı olmak üzere çam, harup ve zeytin ağaçlarının yanı sıra maki bitki örtüsünün de yandığını ifade etti. Yanan alanın dik yamaç olmasından dolayı dünkü rüzgârı şiddetli kabul ettiklerini söyleyen Karzaoğlu, “Çama göre selvi ağacı daha hızlı yanıp daha hızlı sönüyor..

Yangının yayılmaması lehimize oldu ve yangına müdahale etmemize çok büyük imkan sağladı” dedi. Bölgede ağaç köklerinin hala yanmakta olduğunu ifade eden Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, dozer ve ekskavatörün müdahale ettiğini, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Karzaoğlu, “Enerji nakil hatları ağaçların içerisinden geçiyor, hatlar bakır olduğu için yumuşamıştır ve kısa temas yaparak kıvılcım atmıştır. Yangının çıkış sebebi olarak ilk izlenimim bu yöndedir. Enerji nakil hatları için kurumlar arası çalışma yapmalıdır. Yangın alanında kasıt ihmal olamaz çünkü yangın, yürüyerek bile zor çıkılan bir noktada başladı” şeklinde konuştu..