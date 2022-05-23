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Otomotivde kur zamları geri döndü: Bir haftada 35 bin TL zam

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Yükselen döviz kuruyla birlikte otomotiv firmaları kur farkını fiyatlara yansıttı. Zam oranları yüzde 3 ile 7 arasında değişirken, vergi dilimi değişen bazı modellerde fiyat artışı yüzde 10’a yaklaştı
Otomotivde kur zamları geri döndü: Bir haftada 35 bin TL zam

Son dönemde otomotiv markaları sadece sanayi ve lojistik maliyetlerindeki artışı fiyatlara yansıtıyordu. Ancak döviz kuruna bağlı bir sektör olan otomotivde, kur zamları yeniden devreye girdi. 5 Mayıs’tan bugüne dolar/TL kuru yüzde 7 artarken, avro/TL ise yüzde 7,2 arttı.

Honda Civic’e bir haftada 35 bin TL zam

Markaların geçen hafta kur farkını fiyatlara yansıttığı görüldü. Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre Honda’da fiyatlar geçen hafta yüzde 3-4 artarken, Fiat, Nissan ve Renault’da da benzer artışlar yaşandı. Örneğin önceki hafta 313 bin TL olan Renault Clio’nun baz versiyonunun (Joy 1.0 Sce 65 bg) liste fiyatı, geçen hafta 327 bin 900 TL olarak güncellendi.

Yapılan zamlar sonrası vergi dilimi değişen bazı modellerde zam oranı çok yüksek oldu. Renault Taliant’ın baz versiyonunun fiyatı geçen hafta 31 bin TL zamlanarak 355 bin TL’ye çıktı. Önceki hafta 593 bin 700 TL olan Honda Civic’in (1.5L VTEC Turbo Eco-Premium) fiyatı, 35 bin TL zamlanarak geçen hafta 629 bin 400 TL’ye çıktı.

OYDER: Yılsonuna kadar fiyatlar yüzde 20 artacak

Kur artışının dışında markalar maliyet artışlarını da fiyatlara yansıtmaya devam ediyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, Merkez Bankası’nın açıklamaları doğrultusunda yıl sonuna kadar sadece enflasyondan kaynaklı otomobile en az yüzde 20 zam beklendiğini söyledi. Erciş, bu yılın başından bu yana yapılan zamların da yaklaşık yüzde 20 olduğunu söyledi.

 

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