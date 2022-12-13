Özcenk: “Yeni merkezler, daha mutlu gençler”

Gençlerle bir araya gelen UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, gençlerin yeni aktivite merkezleri ile daha mutlu yaşadıkları bir şehir yaratacaklarını söyledi

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin görüş ve önerilerini dileyen Özcenk, çağdaş bir kent için hazırladığımız bir çok proje var. Adaylık sürecimizde yaptığımız anketlerle insanımızın beklentilerini öğrenip buna uygun projeler hazırladık. Ama elbette bu dinamik bir süreçtir. Herkesi dinleyerek projelerimizi geliştirecek, isteklere göre çalışmalar devam edecek” dedi

Gençlerin sosyalleşip çeşitli spor aktiviteleri yapabilecekleri yeni bir MGA projesinden bahseden Dr. Özcenk, projelerinin takdir görmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Güçlü geleceği kuracağımız gençlerimizi dinledik. Mağusamız için aynı hassasiyeti görmek, heyecanımızı daha da artırdı” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa’nın büyük bir değer olduğunun altını çizen ve bu değeri dünyadaki eşdeğer şehirlerin standartlarına taşımak hedefinde olduğunu vurgulayan Dr. Özcenk, güçlü gençlerle güçlü geleceğe hazır olduklarını kaydetti.