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Özçınar, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Muhtarlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Muhtarların fedakârlık gerektiren bir görevi yürüttüklerini ifade etti.
Özçınar, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Muhtarlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Muhtarların fedakârlık gerektiren bir görevi yürüttüklerini ifade etti.

Özçınar, yayınladığı mesajda, “Yerel yönetimlerin bölgelerdeki temsilcileri, vatandaşın sorunları karşısında ilk başvuracağı kapı muhtarlar, fedakârlık gerektiren çok önemli bir görev yürütmektedirler. 
Merkezi hükümetler ve yerel yönetimlerin de vatandaşa doğru hizmeti sunmak için muhtarların rehberliğine ihtiyacı vardır. Muhtarlar, devletin vatandaşına ulaşması noktasında büyük rol oynayan halkın her türlü sorun ve sıkıntısını yetkililere ileten temsilcilerdir” dedi

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