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Özel uzay şirketi 40 milyon dolarlık nasa uydularını yok etti

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İki NASA uydusunu yörüngeye yerleştirmesi için özel olarak fırlatılan roket, kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı. ABD Uzay Ajansı ikinci kez pahalı uydularını kaybetti.
Özel uzay şirketi 40 milyon dolarlık nasa uydularını yok etti

Havacılık ve uzay şirketi Astra yaptığı açıklamada , “Fırlatmada üst aşama erken kapandı ve yükleri yörüngeye teslim etmedik. Pişmanlıklarımızı NASA ve yük ekibiyle paylaştık. Tam bir veri incelemesini tamamladıktan sonra daha fazla bilgi sağlanacaktır” dedi.

Tropics-1 roketi, kasırga tahminlerini iyileştirmeyi amaçlayan 40 milyon dolarlık bir ABD projesinin parçası olan iki küçük NASA uydusu taşıyordu.

Roket, Florida, Cape Canaveral’dan fırlatıldı ve uzaya ulaştı, ancak üst aşamadaki motor, düşük dünya yörüngesine ulaşmak için gereken yatay hıza ulaşmadan önce kapandı.

Uçuşun video görüntüleri, planlanandan yaklaşık bir dakika önce kapandığı için motorun egzozundan bir patlama gösterdi.

Roket daha sonra canlı video akışı kesilmeden önce takla attı.

Astra, Venture sınıfı roketini yedi kez fırlattı ve dünkü arıza beşinci başarısızlık oldu.

Şubat ayında fırlatılan bir roket de kontrolden çıktı ve Dünya’ya düşerek dört küçük NASA uydusunu yok etti. 

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