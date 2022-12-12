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Özer: Ev Ödevime Çalıştım Projeler Kaynaklarıyla Birlikte Hazır

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Özer: Ev Ödevime Çalıştım Projeler Kaynaklarıyla Birlikte Hazır
Özer: Ev Ödevime Çalıştım Projeler Kaynaklarıyla Birlikte Hazır

EV ÖDEVİME ÇALIŞTIM PROJELER KAYNAKLARIYLA BİRLİKTE HAZIR

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer katıldığı bir tv programında 1996 yılından beri bir fiil belediyenin içinde olduğunun altını çizen Özer, 26 yıllık tecrübesiyle aday olduğunu vurgulayarak, değerlendirmelerde bulundu. Rakiplerine de seslenen Özer, geçmiş vizyonla Mesarya’nın yönetilemeyeceğini savundu ve mega projelerinin hayata geçmesi için 26 Aralık sabahını beklediklerini ekledi.

 

GÜÇLÜ BELEDİYELER REFORMLA GELİYOR

Belediyeler Reformu doğru bir karardı şeklinde konuşan Özer, “Yıllardır belediyelerin gelirleri düşük, imkanları kısıtlı,  kıt kanaat imkanlarla sahada büyük projelere, yatırım odaklı imkan kapasitesi yoktu. Reform ile birlikte güçlü belediyeler oluşacak” diyerek yeni dönemde gelirleri artmış, ekonomik açıdan güçlü belediyelerin ayakları üzerinde durabileceğini hizmeti kaliteli ve hızlı bir şekilde sunabileceğini belirtti.

 

EV ÖDEVİME ÇALIŞTIM PROJELER KAYNAKLARIYLA BİRLİKTE HAZIR

Rakiplerinin nasıl bir belediyeye aday olduğunun farkında olmadığını ifade eden Özer, rakiplerine tv ekranlarından cevap verdi, “Ben ev ödevime çalıştım. Projelerim hayal değil, proje katkılarıyla birlikte hesaplandı. Messarya’yı adım adım dolaştım her kesime Nasıl bir Mesarya istediklerini sordum, bölgemizin tüm sorunlarını tespit ettim. Klasik belediyecilik mantığıyla gitmeyeceğiz hayal etmeyi bırakın, hayallerinizi yaşayın diyoruz ben Mesarya’ya hayallerini yaşatmak için aday oldum” ifadelerine yer vererektüm projelerini hayata geçireceğini söyledi.

 

KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİM

Belediye çalışanları açısından seçimlerin stresli geçtiğini kaydeden Özer, “durumlarını biliyorum, çok iyi anlıyorum” şeklinde konuşarak, ‘Personel mağdur olacak’ söyleminin doğru olmadığını belirtti. Belediyelerin rutin görevleri yanında mega projeler yapacaklarını aktaran Özer, “vizyonu geniş, yenilikçi ve çağdaş bir belediye olacağız” dedi.

 

 

 

 

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