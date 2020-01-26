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Özersay da Londra yolcusu

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konferans vermek ve bazı temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gidiyor. Özersay, bu amaçla bu sabah KKTC’den ayrıldı.
Özersay da Londra yolcusu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Londra ziyareti öncesinde TAK muhabirine açıklama yaptı. 

Özersay, ziyareti ile ilgili şunları kaydetti: 

"Özellikle Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit) konusunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Londra’da bazı hususları gündeme getirmemizin gerekli olduğuna inanıyorum. Birleşik Krallığın AB’den çıkışı ertesinde Kıbrıs Türkünün yıllar önce olduğu gibi bu ülkeyle yeniden ticaret yapabilmesi, ürünlerini satabilmesi imkanı doğabilir. Bu konuda önümüzde bazı fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bazı düşünce kuruluşlarında bu hususu dile getirmek ve konuşulmasını sağlamak gerekir. Bu doğrultuda elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Elimizden geldiğince imkan olan her uluslararası platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmaya devam edeceğiz."
Başbakan Yardımcısı Özersay, Londra’da ayrıca Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya gelecek. 
Özersay’a Londra ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik edecek.

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