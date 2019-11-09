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Özersay Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Antalya’da, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı.
Özersay Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı

Bu sabah başlayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Antalya’daki 24. Bakanlar Konseyi Toplantısında, Türkiye, EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan’dan devralacak.
EİT, bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek ve üye ülkelerin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye, İran ve Pakistan’ın kurucu üye olduğu EİT’nın diğer üyeleri ise Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan.
KKTC ise, 1992’den bu yana, en üst seviyede Bölgesel Planlama Konseyi toplantıları olmak üzere oy verme hakkı olmadan ekonomik, teknik ve kültürel içerikli tüm teknik komite toplantıları, uzmanlar grubu toplantıları ve seminerlerde temsil ediliyor.

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